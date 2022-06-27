facebook_pixel
    27 июня 2022, 14:52

    Мужчина погиб в результате пожара в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное МЧС.

    «Невские новости» написали, что возгорание зафиксировано в Калининском районе. В одном из домов на проспекте Непокоренных загорелась квартира. Огонь охватил площадь в шесть «квадратов». К тушению привлекли три единицы спецтехники и 15 спасателей. Они обнаружили мужской труп на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.