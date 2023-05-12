Происшествия 12 мая 2023, 16:26 Мужчина погиб в результате пожара в Курортном районе Петербурга

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Пожар, случившийся накануне в Курортном районе Петербурга, унес жизнь мужчины. Об этом написал сайт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в ведомство в ночное время 12 мая. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит одноэтажный жилой дом. Огонь успел охватить территорию в 40 квадратных метров, написал «Петроград».

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После разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.