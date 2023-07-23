Происшествия 23 июля 2023, 19:31 Мужчина погиб в результате обстрелов Макеевки со стороны ВСУ Мэр Макеевки Ключаров: мужчина погиб в результате обстрела ВСУ натовскими снарядами РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра. Жертвой атаки стал 69-летний мужчина. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. Под огнем украинских националистов также оказался Донецк.

"Поселок Лесной Кировского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В результате обстрела погиб мужчина 1954 года рождения», — написал Ключаров.

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По его словам, информация по разрушениям уточняется.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, обстрел зафиксировали в 17:15. Из Максимильяновки по Петровскому району выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Спустя 15 минут ВСУ атаковали Кировский район.

«Кроме того, в 17:05, 17:20 и 17:35 по московскому времени зафиксировали обстрелы Макеевки, украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров», — указали в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами реактивной системы залпового огня. В общей сложности зафиксировали 10 обстрелов.