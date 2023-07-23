23 июля 2023, 19:31
Мужчина погиб в результате обстрелов Макеевки со стороны ВСУ
Мэр Макеевки Ключаров: мужчина погиб в результате обстрела ВСУ натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра. Жертвой атаки стал 69-летний мужчина. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. Под огнем украинских националистов также оказался Донецк.
"Поселок Лесной Кировского района подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В результате обстрела погиб мужчина 1954 года рождения», — написал Ключаров.
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По его словам, информация по разрушениям уточняется.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, обстрел зафиксировали в 17:15. Из Максимильяновки по Петровскому району выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Спустя 15 минут ВСУ атаковали Кировский район.
«Кроме того, в 17:05, 17:20 и 17:35 по московскому времени зафиксировали обстрелы Макеевки, украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров», — указали в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами реактивной системы залпового огня. В общей сложности зафиксировали 10 обстрелов.
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ВСУ
Донецк
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