Происшествия 29 мая 2023, 19:08 Мужчина погиб в результате обстрела Белгородской области боевиками ВСУ Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб после обстрела ВСУ села Графовка Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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В результате сегодняшней атаки ВСУ на белгородское село Графовка в Шебекинском округе погиб мужчина. Об сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрелом оказались несколько сел — Шебекино, Муром и Новая Таволжанка, атака длилась больше часа.

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«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал Гладков.

Пострадали также члены семьи погибшего мужчины. Его супруга с острой реакцией на стресс и мать с гипертоническим кризом попали в больницу.

В результате обстрела в Графовке повреждены 10 частных домов: выбиты окна, разрушены крыши и заборы. Также задета линия электропередачи.

Прошлая неделя оказалась для жителей Белгородской области непростой. В регион проникла группа диверсантов, а ВСУ увеличили число обстрелов. Из-за трудной ситуации в регионе власти приняли решение досрочно завершить учебный год в школах приграничных районов.