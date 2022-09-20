Мужчина погиб в результате ДТП в Татарстане | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчина погиб в результате ДТП в Татарстане

Читать 360tv в

Смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109 произошло накануне на девятом километре дороги Кузайкино - Нурлат в Татарстане. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

Происшествие случилось примерно в 04:10. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Реклама

На месте ДТП скончался пассажир 1981 года рождения. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция.

Реклама

0 0 0 0 0 0