Мужчина погиб в результате ДТП в Татарстане | 360°

Все новости

Эксклюзив

20 сентября 2022, 15:45

Бывший депутат Рады объяснил, чем референдумы помогут России и Донбассу

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:37

Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

Реклама

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:31

Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме

Деньги

20 сентября 2022, 15:31

Мощный обвал акций начался на российской бирже

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:22

Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:12

Поликлинику на улице Гагарина в Реутове достроят к ноябрю

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:09

Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:02

Путин: русское оружие эффективно противостоит всему, что есть у НАТО на Украине

Знаменитости

20 сентября 2022, 15:02

«Слишком рано». Соседов оценил предложение присвоить певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

Происшествия

20 сентября 2022, 15:07

Мужчина погиб в результате ДТП в Татарстане

Читать 360tv в

Смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109 произошло накануне на девятом километре дороги Кузайкино - Нурлат в Татарстане. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

Происшествие случилось примерно в 04:10. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Реклама

На месте ДТП скончался пассажир 1981 года рождения. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция.

Реклама

Татарстан

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама