Мужчина погиб в результате ДТП в Ставропольском крае

Смертельное ДТП с участием автомобиля Lada произошло в Петровском округе Ставропольского края. В результате случившегося погиб 36-летний мужчина. Об этом написал сайт newstracker.ru.

Как уточнили в УГИБДД по региону, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Машина вылетела в поле и несколько раз перевернулась.

«За рулем сидела его 37-летняя супруга, получившая травму головы, но в больницу она не поехала. Также пострадал шестилетний ребенок», — добавили в ведомстве.

По словам женщины-водителя, из-за сильного дождя она колесами зацепила обочину и не справилась с управлением. Подробности ДТП уточняются.