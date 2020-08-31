31 августа 2020, 14:13
Мужчина погиб в пожаре в Санкт-Петербурге
Минувшей ночью произошел пожар на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Загорелась квартира в жилом доме. В результате погиб мужчина. Причина возгорания пока не установлена. Входная дверь квартиры опечатана, правоохранители выясняют детали произошедшего инцидента.
Ранее в поселке Сандакчес на севере Красноярского края пожар унес жизни женщины и двух ее детей.