Мужчина погиб в пожаре в Санкт-Петербурге

Загорелась квартира в жилом доме. В результате погиб мужчина. Причина возгорания пока не установлена. Входная дверь квартиры опечатана, правоохранители выясняют детали произошедшего инцидента.

Ранее в поселке Сандакчес на севере Красноярского края пожар унес жизни женщины и двух ее детей.