06 апреля 2023, 15:24
Мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты во Владимирской области
В деревне Дубенки произошел пожар, который распространился на два частных дома на Центральной улице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Владимирской области.
С огнем боролись 13 спасателей и три пожарные машины. Когда удалось потушить пожар, в одном из домов обнаружили тело 40-летнего мужчины.
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По предварительным данным, он курил и не затушил сигарету, что и стало причиной возгорания. По данному факту проводят доследственную проверку.
Пожары
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