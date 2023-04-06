Происшествия 06 апреля 2023, 15:24 Мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты во Владимирской области

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В деревне Дубенки произошел пожар, который распространился на два частных дома на Центральной улице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Владимирской области.

С огнем боролись 13 спасателей и три пожарные машины. Когда удалось потушить пожар, в одном из домов обнаружили тело 40-летнего мужчины.

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По предварительным данным, он курил и не затушил сигарету, что и стало причиной возгорания. По данному факту проводят доследственную проверку.

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