Мужчина погиб в огне в Волгоградской области

В Волжском в многоквартирном доме произошло возгорание. Погиб один человек, передает сайт novostivolgograda.ru.

Пожар произошел в 13-м микрорайоне города. Загорелась квартира в доме № 3 по улице Академика Королева. На место происшествия выехали расчеты 32-й пожарно-спасательной части.

В квартире, где произошел пожар, сгорели домашние вещи. Площадь возгорания составила два квадратных метра. На месте происшествия нашли тело мужчины. Причины случившегося выясняются.