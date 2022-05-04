Мужчина погиб в огне в Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в минувшее воскресение в Новочеркасске. В одной из пятиэтажек на улице Котовского загорелась квартира. Огонь охватил площадь в 12 «квадратов». К ликвидации возгорания привлекли 16 спасателей и пять единиц спецтехники. Во время тушения пожарные нашли труп 63-летнего мужчины. В ведомстве уточнили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.