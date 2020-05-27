Мужчина погиб в Новосибирске из-за урагана. Его убило упавшей веткой

В Новосибирске из-за сильного ветра погиб мужчина и пострадал ребенок. Люди получили удар ветками деревьев. СК начал доследственную проверку после случившегося.

Погода в городе 26 мая оказалась экстремальной, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области. Ураган повалил деревья, без жертв не обошлось.

У одного из домов по улице Ударной на 11-летнего мальчика упала тополиная ветка. Школьника с травмами и ушибами доставили в больницу. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Аналогичное происшествие на улице 2-й Портовой привело к гибели мужчины 1961 года рождения. От полученной при падении ветки травмы он скончался.

«По фактам, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Новосибирской области проводятся доследственные проверки», — заключили в ведомстве. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Шквальный ветер в Новосибирске повалил около 50 деревьев, упало четыре столба электропередачи, рухнул светофор, оборвало более 20 линий электропередачи. Повреждения получили крыши и остановки. Пережили ураган и еще в нескольких регионах, в том числе в Кузбассе.