Мужчина погиб в массовой драке в Пензе

По данным информагентства, потасовка произошла на улице Ладожской.

«Установлено, что у одного из обвиняемых возник словесный конфликт с потерпевшими, после чего он вернулся домой и рассказал об этом своему товарищу. Мужчины решили отомстить обидчикам», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Ольга Евдокимова.

У одного из них был нож, и когда они нашли обидчиков, то мужчина ударил им своего оппонента в грудь. Рана оказалась смертельной. Другой пострадавший также получил удар ножом, но выжил.

«Девушка, которая пыталась в ходе драки разнять мужчин, получила от 42-летнего обвиняемого удар по голове топорищем», — добавила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального следственного комитета Татьяна Махницкая.

Отмечается, что обвиняемых заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.