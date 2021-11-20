Мужчина погиб в Ленинградской области при сбросе воды с плотины

Во время сброса воды с плотины на реке Свирь в Ленинградской области погиб мужчина. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудник ООО «Специальные сварные металлоконструкции» вместе с тремя пассажирами сел в принадлежавшую ему лодку Windboat 35с. Ее вместимость не превышает трех человек. Переполненная лодка оказалась в воде в тот момент, когда на Верхне-Свирской гидроэлектростанции производился сброс воды.

«После чего, проследовали на лодке к пролетам проездного пути Верхне-Свирской гидроэлектростанции в непосредственной близости с местом сброса воды. В результате сильного течения и превышения пассажировместимости лодка опрокинулась. Один из пассажиров, мужчина 1985 года рождения, утонул в воде», — добавили в пресс-службе Следкома.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения задержанного владельца лодки.

На днях около села Апача на Камчатке трое охотников попытались пересечь реку на внедорожнике Toyota Hilux Surf. Во время переправы машина завалилась на бок и двое мужчин утонули.