Происшествия 05 января 2023, 10:43 Мужчина погиб в Ленинградской области после ДТП со снегоуборочной машиной МВД: мужчина погиб под Кингисеппом после ДТП со снегоуборочной машиной РИА «Новости»

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Полиция проверит обстоятельства гибели мужчины в Ленинградской области после наезда на него снегоуборочной машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно информации следователей, ДТП произошло вечером 4 января Кингисеппском районе. На третьем километре подъездной дороги к Кингисеппу пешехода сбила снегоуборочная машина. После этого на пострадавшего наехали еще три автомобиля, он скончался на месте.

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Погибшему на вид 35-40 лет, мужчина двигался по проезжей части вне пешеходной зоны. Участниками аварии, кроме снегоуборочной техники, стали Chevrolet Blazer, Opel Vectra и Hyundai Creta.

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«Полиция установит личность погибшего, идет проверка», — заявили в ГУ МВД.

Ранее в США из-за снегоуборочной машины пострадал известный голливудский актер Джереми Реннер, напомнил сайт Ura.ru.

Он помогал вытащить из затора автомобиль родственника, после чего случайно угодил под гусеницы собственного тягача. Актеру провели несколько операций, сейчас его состояние является стабильным.