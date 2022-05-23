Мужчина погиб в ДТП в Свердловской области

Авария с участием трех «Газелей» произошла на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. В результате случившегося погиб водитель одной из машин. Об этом написал «ФедералПресс».

По информации регионального УГИБДД, после столкновения машины начали гореть. Один из водителей не смог покинуть горящий автомобиль и погиб. Еще один получил травмы, написал сайт newizv.ru.

В настоящий момент правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.