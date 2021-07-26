26 июля 2021, 15:06
Мужчина погиб в ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.
Авария произошла в поселке Маслянино около одного из домов на улице Садовой. Пьяный водитель иномарки Mazda при обгоне не справился с управлением и авто вписалось в столб. В результате погиб 51-летний мужчина, который ехал на заднем сидении. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.