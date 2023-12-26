Происшествия 26 декабря 2023, 17:22 Мужчина погиб в ДТП в Ленобласти

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Столкновение легковой машины и грузового автомобиля произошло на трассе СПб — Матокса в Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель за рулем автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Ford Fusion.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм скончался 65-летний водитель легковушки.