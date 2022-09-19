Мужчина погиб в ДТП в Ленинградской области | 360°

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19 сентября 2022, 19:44

Мужчина погиб в ДТП в Ленинградской области

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Смертельное ДТП произошло на трассе в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Погиб 28-летний мужчина, сообщил сайт «Мегаполис».

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По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, написали «Невские новости». Сотрудники поисково-спасательного отряда  извлекли из смятого автомобиля тело водителя.

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