Мужчина погиб в ДТП в Ленинградской области | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 19:44 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина погиб в ДТП в Ленинградской области

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Смертельное ДТП произошло на трассе в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Погиб 28-летний мужчина, сообщил сайт «Мегаполис».

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По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, написали «Невские новости». Сотрудники поисково-спасательного отряда извлекли из смятого автомобиля тело водителя.

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