Происшествия 19 декабря 2023, 12:44 Мужчина погиб в ДТП в Адыгее

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Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Теучежском районе Адыгеи. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По предварительным данным, 25-летний житель Майкопа за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и на скорости врезался в опору линии электропередач. Водитель скончался по дороге в больницу.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП также получил пассажир, его доставили в реанимацию.