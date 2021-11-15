Мужчина погиб в ДТП с фурой в Краснодарском крае

Авария с участием легкового автомобиля ВАЗ и фуры DAF произошла рано утром 15 ноября на федеральной трассе «Кавказ». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой, которая везла мандарины, написал «Царьград».

По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирины Заватской, от сильного удара легковой автомобиль смяло до неузнаваемости.

Водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте ДТП. Состояние водителя фуры, не уточняется.