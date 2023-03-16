Происшествия 16 марта 2023, 17:04 Мужчина погиб в ДТП на Курганской трассе

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Смертельная авария произошла накануне на автодороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Там столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительной информации, водитель LADA не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки Kia Rio.

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Мужчина, находившийся за рулем отечественной машины, погиб на месте. Трех человек из Kia Rio, в том числе 16-летнюю девочку, с травмами доставили в больницу.

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