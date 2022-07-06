Мужчина погиб, спасая 9-летнего мальчика в Красноярском крае

В поселке Стрелка Красноярского края 50-летний мужчина ценой своей жизни спас девятилетнего мальчика, который был его пасынком. Трагедия произошла во вторник, 5 июля, написал сайт kp.ru.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю, во время купания в местном водоеме мужчина с мальчиком попали в течение, их стало уносить от берега. Отчим подхватил ребенка и стал двигаться в сторону берега. Когда очевидцы кинулись на помощь и подхватили мальчика, они увидели, что мужчина скрылся под водой.

Вскоре местные жители вытащили мужчину из воды, однако он не подавал признаков жизни. По факту смерти следствие назначило проверку.