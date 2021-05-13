Мужчина погиб в Москве, провалившись в открытый люк, сообщил источник «360». По словам собеседника, это случилось на проспекте Андропова — там шли работы по благоустройству.

На место приехали сотрудники МЧС и стали через открытый люк откачивать воду, чтобы вытащить мужчину. Спасти пострадавшего не удалось, уточнил источник «360». Собеседник подчеркнул, что погибший переходил дорогу в неположенном месте и упал в люк между дорогой и тротуаром. По словам источника мужчине было 84 года.