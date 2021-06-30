Мужчина погиб при взрыве газового баллона в Волгодонске

В Волгодонске в результате взрыва газового баллона погиб один человек. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По данным издания, баллон взорвался в отечественной легковушке «ВАЗ-1111». Мужчина, находившийся в салоне, погиб. Два его сына, которые также сидели внутри, получили травмы. Их доставили в больницу. По предварительной информации, взрыв произошел после того, как мужчина стукнул молотком по баллону. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.