Происшествия 22 февраля 2024, 15:55 Мужчина погиб при столкновении иномарок на трассе в Ростовской области

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Авария на трассе между Новошахтинском и Гуково в Ростовской области унесла жизнь одного человека. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД региона.

По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки Hyundai Accent вылетел на полосу встречного движения, что привело к столкновению с машиной Toyota.

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Смертельные травмы получил 37-летний пассажир первой иномарки. Еще четыре человека, в том числе автомобилисты, пострадали.