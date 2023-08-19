Происшествия 19 августа 2023, 20:40 Мужчина погиб при столкновении двух лодок в Самарской области СК сообщил о гибели человека при столкновении двух моторных лодок под Самарой ЦМСУ на транспорте СКР

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Две моторные лодки столкнулись в Самарской области, в результате погиб мужчина. Врачи госпитализировали с травмами мальчика и девушку, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ в Telegram-канале.

По предварительным данным, в субботу днем на реке Волге рядом с турбазой «Маяк» произошло столкновение двух моторных лодок.

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«В результате происшествия мужчина погиб, мальчика 2011 года рождения и девушку 1999 года рождения с травмами доставили в больницу», — указали в сообщении.

По факту речного происшествия правоохранители назначили доследственную проверку. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее резиновая моторная лодка столкнулась с составом из двух барж на Волге в Марий Эл. В результате происшествия один мужчина утонул, второго успели спасти.