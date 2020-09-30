Мужчина погиб при пожаре в квартире в Новой Москве

Квартира загорелась на втором этаже дома в поселке Внуково на территории Новой Москвы. Прибывшие на место спасатели обнаружили в одной из комнат погибшего мужчину. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Пожарные эвакуировали из горящей квартиры женщину. Для спасения жильцов, живущих выше очага возгорания специалисты применили специальные спасательные устройства. Таким способом на улицу вытащили двух взрослых и ребенка. Общая площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. Сгорели личные вещи и мебель. Что стало причиной возникновения огня пока неизвестно.