Происшествия 28 сентября 2022, 06:43 Поделиться Telegram

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Viber Жилой дом сгорел в Якутске, погиб мужчина — видео МЧС: Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Якутске

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Ночью 28 сентября в Якутске произошел пожар. Загорелся двухэтажный дом на улице Борисовка 2-й квартал, 1. Погиб мужчина. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) показало видео с места возгорания.

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Пожар начался на втором этаже. Жители вызвали спасателей, которые первым делом объявили эвакуацию. Они вывели из здания 60 человек, спасли 10, половина из которых — дети. Травмы получила женщина 1967 года рождения, один мужчина погиб.

ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Огонь повредил кровлю дома и девять квартир общей площадью 400 квадратных метров. На кадрах видно, что пламя охватило почти всю крышу и в какой-то момент поднялось высоко над ней.

«Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщили спасатели.

К тушению привлекли 62 специалиста и 14 единиц пожарной техники.

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