09 марта 2022, 14:25
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ивановской области
Пожар произошел в пятиэтажном доме в Родниках. Погиб мужчина. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.
Пожарные приехали через четыре минуты после вызова. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Его потушили за 10 минут.
После этого в квартире обнаружили труп мужчин. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства происшествия.