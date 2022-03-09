Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ивановской области

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Родниках. Погиб мужчина. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожарные приехали через четыре минуты после вызова. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Его потушили за 10 минут.

После этого в квартире обнаружили труп мужчин. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства происшествия.