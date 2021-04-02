Мужчина погиб при пожаре в жилом доме Ижевска

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме на улице Саранской в Ижевске 1 апреля, написал сайт IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Удмуртии.

Уточняется, что горел мансардный этаж кирпичного дома. В одной из квартир спасатели нашли тело человека со следами термического воздействия. В настоящий момент устанавливается его личность. «По имеющейся информации, погибший жилец злоупотреблял спиртными напитками. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения», — отметили следователи. Сейчас проводится проверка, опрашиваются жильцы дома.