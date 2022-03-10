Мужчина погиб при пожаре в заброшенном здании Ростовской области

Пожар произошел в заброшенном здании в Ростовской области. В результате погиб мужчина. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Огонь распространился на шести квадратных метрах. Его полностью потушили за 12 минут после момент обращения в экстренные службы. В тушении участвовали шесть человек и две единицы спецтехники. В результате от полученных при пожаре ожогов погиб мужчина.