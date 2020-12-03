Мужчина погиб при пожаре в центре Санкт-Петербурга

По словам спасателей, о пожаре в доме по по 5-й Советской улице стало известно в 7:49. Уточняется, что загорелась забитая мусором квартира в пятиэтажном здании. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 15 человек. Внутри горевшего помещения обнаружили тело мужчины.

В настоящий момент личность погибшего устанавливается. Выясняются причины и детали произошедшего.