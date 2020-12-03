03 декабря 2020, 09:38
Мужчина погиб при пожаре в центре Санкт-Петербурга
В среду, 2 декабря, пожар произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. В результате случившегося погиб один человек, пишет сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.
По словам спасателей, о пожаре в доме по по 5-й Советской улице стало известно в 7:49. Уточняется, что загорелась забитая мусором квартира в пятиэтажном здании. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 15 человек. Внутри горевшего помещения обнаружили тело мужчины.
В настоящий момент личность погибшего устанавливается. Выясняются причины и детали произошедшего.