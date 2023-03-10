Происшествия 10 марта 2023, 08:17 Мужчина погиб при пожаре в центре Москвы — прокуратура Прокуратура Москвы: пожар на улице Малая Калитниковская произошел из-за курения

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Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в квартире в Центральном административном округе Москвы. Погиб один человек, сообщила прокуратура.

Пожар случился ночью 10 марта на улице Малая Калитниковская. В одной из комнат нашли мужчину 1960 года рождения, он погиб. Следственные органы начали проверку, ее проведение проконтролирует Таганская межрайонная прокуратура.

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«Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — рассказала пресс-служба надзорного ведомства и показала видео с места событий.

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Возгорание случилось в трехкомнатной квартире на седьмом этаже 12-этажного дома, рассказал источник «360». Из квартиры вывели двух пьяных человек, огонь потушили на площади пяти квадратных метров. В очаге пожара — комнате, где загорелись вещи — спасатели нашли еще одного человека.