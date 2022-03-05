Мужчина погиб при пожаре в СНТ Хабаровска

В СНТ «Агат», расположенном недалеко от села Матвеевка Хабаровского района, произошел пожар. В результате ЧП погиб 60-летний мужчина. Уточняется, что пострадавшим лицом был бездомный, которого попросили пожить зимой в этом частном доме и присмотреть за ним.

Как сообщает transsibinfo.com, охватившее деревянную постройку пламя соседи заметили примерно в 22:00 вечера. Когда пожарные прибыли на место и смогли потушить огонь, они обнаружили тело мужчины.

По версии сотрудников МЧС, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Короткое замыкание как причина возгорания не рассматривается. Положение тела погибшего в огне мужчины свидетельствует о том, что он либо пытался выбраться из объятого огнем здания, либо заснул на полу, не дойдя до постели.