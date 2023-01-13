Происшествия 13 января 2023, 15:45 Мужчина погиб при пожаре в Самарской области

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В Центральном районе Тольятти накануне загорелось подвальное помещение в одном из многоквартирных домов. В результате пожара погиб один человек, написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь распространился на площади шесть квадратных метров. Прибывшим на место ЧП пожарным потребовалось чуть более часа, чтобы ликвидировать возгорание.

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Из дома эвакуировали девять человек. Одного мужчину спасти не удалось.

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