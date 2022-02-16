Мужчина погиб при пожаре в Пензенской области

В городе Сердобск Пензенской области произошел пожар. Погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Подробности происшествия неизвестны.

Ранее пожилая пара погибла при пожаре в Сосновоборске в Красноярском крае. Пожар произошел в частном доме, где проживали погибшие. Правоохранители выясняют причины. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точную причину гибели жильцов дома.