Мужчина погиб при пожаре в Новосибирском Академгородке

Пожар произошел в общежитии Новосибирского Академгородка. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Ого распространился на площади в четыре квадратных метра. Из здания эвакуировали шесть человек. Пожар потушили за 11 минут. На месте происшествия было найдено тело мужчины.

Специалисты проведут проверку. По предварительным данным возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.