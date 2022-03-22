22 марта 2022, 16:27
Мужчина погиб при пожаре в Новосибирском Академгородке
Пожар произошел в общежитии Новосибирского Академгородка. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Ого распространился на площади в четыре квадратных метра. Из здания эвакуировали шесть человек. Пожар потушили за 11 минут. На месте происшествия было найдено тело мужчины.
Специалисты проведут проверку. По предварительным данным возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.