Мужчина погиб при пожаре в Новосибирской области | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина погиб при пожаре в Новосибирской области

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Частный дом сгорел под Новосибирске. Внутри нашли тело мужчины, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного следственного управления.

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По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Найденный труп был сильно обгоревшим. Правоохранители выясняют подробности происшествия. Также предстоит судебно-медицинская экспертиза.

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