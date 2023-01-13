13 января 2023, 13:38
Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону
В переулке Суздальский в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на местные СМИ.
Пожар начался рано утром, возгорание распространилось на площади в 100 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС справились с огнем. При тушении обнаружили на 13 этаже тело мужчины без признаков жизни. Его личность пока устанавливается.
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Также двум жильцам дома понадобилась медицинская помощь. Всего из многоэтажки эвакуировали семь человек.
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