Мужчина погиб при пожаре в Майкопском районе Адыгеи

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в поселке Тимирязева Майкопского района Адыгеи. Возгорание произошло утром 10 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

О пожаре сообщили соседи, они вызвали пожарных. После того, как огонь был ликвидирован, в комнате обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

Помимо прочего, есть один пострадавший. Он получил 80% ожогов тела. Мужчину госпитализировали в одно из местных медицинских учреждений, сообщил сайт «Юга.ру».

В настоящий момент специалисты выясняют все детали произошедшего, причину и очаг возгорания. В скором времени проведут судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки примут процессуальное решение.