Происшествия 07 марта 2024, 15:35 Мужчина погиб при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в многоквартирном доме по Кондратьевскому проспекту в Санкт-Петербурге. В результате пожара погиб один человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило постельные принадлежности в трехкомнатной квартире вечером. Огонь распространился на площади 1,5 квадратных метра.

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Отмечается, что при пожаре погиб мужчина. Участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС.