Происшествия 19 апреля 2023, 14:55 Мужчина погиб при пожаре в квартире в Пензенской области

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Возгорание произошло в жилом доме по улице Осипенко в Кузнецке Пензенской области. В результате пожара погиб один человек, сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Пламя охватило квартиру на втором этаже дома в ночь на 18 апреля. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

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Отмечается, что в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.