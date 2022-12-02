Происшествия 02 декабря 2022, 13:53 Мужчина погиб при пожаре в квартире на юге Москвы

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Пожар произошел на юге Москвы в квартире по улице Генерала Белова. В результате возгорания погиб один человек, сообщил Пятый канал.

По предварительной информации, сообщение о пожаре поступило в МЧС утром в пятницу. В квартире загорелись личные вещи и мебель. По данным сайта «Дни.ру», момент пожара в квартире находился мужчина, спастись ему не удалось.

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По факту произошедшего проводится проверка, информация о причинах пожара уточняется.

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