Эксклюзив 03 апреля 2024, 07:55 Мужчина погиб при пожаре в Крюково Источник «360»: при пожаре в квартире в Крюково ЗелАО Москвы умер 1 человек РИА «Новости»

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В Зеленоградском административном округе Москвы произошел пожар. В однокомнатной квартире в Крюково загорелись вещи и мебель. Спасатели обнаружили погибшего, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около шести часов утра в 22-этажный панельный дом. Густой черный дым шел из квартиры на 18-м этаже и поднимался по подъезду, жилец не открывал дверь.

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Спасатели при помощи шанцевого инструмента вскрыли межквартирный холл, а затем нашли очаг возгорания. В однокомнатной квартире воспламенились вещи и мебель на площади семи квадратных метров. Огнеборцы нашли погибшего жильца — мужчину 1950 года рождения. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни.

В Ясенево сгорела дотла детская площадка. По словам очевидцев с Новоясеневского проспекта, пожар спровоцировали сами дети.