Мужчина погиб при пожаре в Казани

Портал «Дни.ру» написал, что один человек погиб при пожаре. Тело мужчины обнаружили при ликвидации огня. Обстоятельства ЧП выясняются.

Самостоятельно эвакуировались 60 человек, среди них 10 детей. Сотрудники МЧС проверили все квартиры и вывели в безопасное место 13 взрослых и семь детей.