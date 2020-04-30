30 апреля 2020, 13:41
Мужчина погиб при пожаре в Казани
В Казани произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Портовой в Приволжском районе. Некоторые жители покинули горящее здание самостоятельно, остальным помогли спасатели. Об этом сообщил сайт Kp.ru.
Портал «Дни.ру» написал, что один человек погиб при пожаре. Тело мужчины обнаружили при ликвидации огня. Обстоятельства ЧП выясняются.
Самостоятельно эвакуировались 60 человек, среди них 10 детей. Сотрудники МЧС проверили все квартиры и вывели в безопасное место 13 взрослых и семь детей.