Происшествия 18 декабря 2023, 18:37 Мужчина погиб при пожаре в ЯНАО

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Балка загорелась на территории северной промышленной зоны в Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате пожара погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на противопожарную службу округа.

По предварительным данным, пламя охватило одноэтажную деревянную балку вечером 15 декабря. Труп мужчины обнаружили до прибытия спасателей.

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Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 16 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.