Мужчина погиб при пожаре в гараже во Владимирской области | 360°

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Мужчина погиб при пожаре в гараже во Владимирской области

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Пожар произошел в гараже во Владимирской области. Один человек погиб, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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Загорелась секция в гаражном кооперативе. Огонь распространился на 12 квадратных метров. После того, как пожар был потушен, на месте происшествия нашли тело мужчины. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за печи, находящейся в гараже.

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