Мужчина погиб при пожаре в Челябинске

В Челябинске произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в цехе по производству матрасов на улице Хлебозаводская. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Около 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно. К ликвидации возгорания привлекли 42 спасателей и 12 единиц спецтехники. В ходе тушения обнаружили мужской труп. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.