Происшествия

09 января 2023, 15:50

Мужчина погиб при пожаре в частном доме во Владимирской области

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Возгорание произошло в воскресенье в частном доме в деревне Новая Печуга Владимирской области. В результате пожара погиб 31-летний мужчина, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная работа электропроводки — мужчина уснул со включенным обогревателем. Бригаду пожарных вызвал сосед.

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Отмечается, что площадь возгорания составила 116 квадратных метров.

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