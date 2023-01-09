09 января 2023, 15:50
Мужчина погиб при пожаре в частном доме во Владимирской области
Возгорание произошло в воскресенье в частном доме в деревне Новая Печуга Владимирской области. В результате пожара погиб 31-летний мужчина, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная работа электропроводки — мужчина уснул со включенным обогревателем. Бригаду пожарных вызвал сосед.
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Отмечается, что площадь возгорания составила 116 квадратных метров.
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