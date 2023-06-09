Происшествия 09 июня 2023, 17:49 Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Удмуртии

Читать 360tv в

Возгорание частного дома произошло в поселке Кез в Удмуртии. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

Пламя охватило жилой дом по улице Кооперативной, хозяйственные постройки, два автомобиля и гараж на соседнем участке. Общая площадь пожара составила почти 250 квадратных метров.

Реклама

В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.